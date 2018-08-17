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| | Пытающуюся отобрать библиотеку у Петросяна Степаненко обвинили в чрезмерной жадности

Пытающуюся отобрать библиотеку у Петросяна Степаненко обвинили в чрезмерной жадности

Сегодня, 22:35

Родственники юмориста волнуются за громкий бракоразводный процесс с его женой, особенно за раздел имущества.

 

Елена Степаненко во время дележа денег и жилплощади стремится отобрать у Евгения Петросяна библиотеку, в которой содержатся редкие книги и альбомы об искусстве, которые артист купил в разных странах мира. Друзья Евгеия Вагановича уверены, что Степаненко так действует из-за непомерной жадности, тогда как книги могли бы пригодиться внуку артиста Андрею, который любит живопись, литературу и является искусствоведом. Парень и ранее надеялся, что именно он получит в наследство библиотеку.

Знакомые артистов сообщают, что в прессе упоминались не все предметы их имущества. Все знают о домах пары на Зачатьевском и Сеченовском переулках в Москве, помимо них, Петросян и его экс-супруга владеют элитной недвижимостью в Сочи.


Никита Готский
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