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| | Друзья Риты Дакоты рассекретили любовницу Соколовского

Друзья Риты Дакоты рассекретили любовницу Соколовского

Сегодня, 21:58

Теперь имя разлучницы украшает собой микроблог Риты, а подписчики негодуют из-за вероломства пассии бывшего участника дуэта «БиС». Ведь она была близкой подругой и частенько гостила у супругов.

 

Мало-помалу друзья Дакоты рассекретили любовницу Соколовского. Ею оказалась московский Instagram-блогер Юлия Железнякова. Даже самые ярые хейтеры не могли не отметить фантастического сходства Юлии и Риты: обе блондинки с множеством татушек и схожими чертами лица. Едва пользователи прознали о том, кто вбил клин между практически идеальной парой, они засыпали блогершу злобными комментариями. Они были изобретательны в оскорблениях и вскоре дело дойдет до того, что девушка просто заблокирует комменты в аккаунте. А пока ситуация приняла такой оборот, что даже Дакоте стало жаль бедняжку: «Умоляю, не надо желать ей зла. Она просто влюбилась. Она не виновата. Дело не в ней, кроме нее были десятки, десяяяяяятки женщин…». Перед этим подписчики написали Рите следующее: «Пускай эта су** Энриске в аду сгорит! Бумеранг не заставит себя ждать! Двигайся только вперед». Такое имя они употребили в связи ником Юлии в соцсети – @enrickie.

Однако, как бы ни храбрилась 28-летняя обманутая супруга Влада, она хотела удержать мужа. И даже собиралась ради этого лечь под нож пластического хирурга. Ей пришло в голову стать той, которую бы ее ветреный супруг назвал идеальной. Однако потом здравый смысл возобладал, и вместо того, чтобы изнурять себя диетами, тренировками и операциями, девушка ь полюбила себя. «Мне хотелось, чтобы он пожалел, но потом поняла, что тот, который променял мать своего ребенка на другую женщину, недостоин таких мучений».


Дарья Светозарова
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