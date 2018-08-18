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| | Анастасия Костенко опубликовала трогательные снимки из родовой палаты

Анастасия Костенко опубликовала трогательные снимки из родовой палаты

Сегодня, 05:40

Молодая мама решила поделиться с поклонниками редкими кадрами, которые были сделаны фотографом во время родов.

  Анастасия Костенко опубликовала в сториз серию трогательных снимков из родовой палаты в «Лапино». На черно-белых фото запечатлены Костенко и Тарасов перед появлением ребенка на свет.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов пригласили профессионального фотографа для того, чтобы сохранить самые важные моменты этого радостного события.

Настя увидела на стенах престижного роддома черно-белые снимки, которые были сделаны в первые минуты жизни новорожденных. Это очень впечатлило и растрогало модель и она захотела сделать такие же памятные снимки. От медсестры супруга Дмитрия Тарасова узнала, что фото в госпитале являются частью проекта «Первый крик».

Костенко называет фотографа лучезарной феей и приносит ей извинения за неадекватное поведение во время родов. Настя призналась, что не испытывала дискомфорта от присутствия фотографа при рождении малышки.


Татьяна Преображенская
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