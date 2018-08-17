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| | Дочь Алексея Панина снимут в кино в главной роли

Дочь Алексея Панина снимут в кино в главной роли

Сегодня, 21:32

Скандальный актер сам срежиссирует картину с участием малышки Нюси. Девочка очень счастлива, ведь давно мечтает о карьере актрисы.

 

Актерская карьера Панина сейчас в стагнации, поэтому Алексей решил сменить амплуа и сесть в режиссерское кресло. Рабочее название фильма «Я вернулся». Партнером Нюси по съемочной площадке станет сам актер. По его словам, он мечтал снять фильм еще в юные годы, но звезды сошлись только сейчас: нашлись спонсоры, да и дочь подросла.

Нюся уже отыграла несколько эпизодов. Папа остался доволен и утвердил наследницу. «Я профессионал, поэтому объективно оценивают способности ребенка. Если бы их не было, зачем лезть?», - комментирует кастингов решение звезда «ДМБ» и «Даже не думай». Уверенности в успехе актеру прибавляет тот факт, что к сотрудничеству он сумел привлечь оператора международного класса. По ту сторону камеры будет стоять Александр Сюткин, который работал с Рианной и Леди Гагой.

Дочь Алексея Панина обрадовалась, что ее снимут в кино, да еще и в главной роли, ведь планирует пойти по отцовской стезе. Уже сейчас Панина-младшая занимается в студии, а после планирует и в театральный институт поступить. сейчас же, по ее словам, самое время набираться опыта. помимо семейства Паниных в кадре будут мелькать Стас Костюшкин с супругой и Никита Джигурда. На Костюшкина у актера и вовсе грандиозные планы. Он хочет открыть вместе с ним киностудию – такой вот ответ братьям Вайнштейнам.

 

Ранее актер поделился с подписчиками в Сети снимком авто, на котором он планирует выбираться из Крыма. «Еду в Москву». Алексей напомнил, что перед этим он устроил разборки в самолете, за что и был выдворен из салона. «У меня было плохое предчувствие», - признается актер. Поэтому он, дескать, и отказался лететь, требуя остановить уже взлетающий борт. Теперь, вооружившись бутылочкой пива и воспетого еще группой The Beatles «стареньким автомобилем», Алексей возвращается в Первопрестольную. По-видимому, это более безопасно, чем лететь бизнес-классом.


Дарья Светозарова
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