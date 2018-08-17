«Я без бюстгальтера»: Киркоров потрогал практически голую грудь Бузовой

Певица и ведущая "Дома-2" порадовала фанатов «нарезками» своего летнего отпуска. Подписчиков сразили наповал уже первые кадры.

В последнее время звезду «Дома-2» все чаще застают в компании российского поп-короля российской эстрады. Многие поклонники уже всерьез подозреваю, что между ними роман, а вся шумиха вокруг «Замуж за Бузову» просто ширма для истинной любви певицы – отца-одиночки Филиппа Киркорова.

Ужаснувшиеся хейтеры призывают певца образумиться: «Не зря Тарасов бежал от нее, как от чумы! Это же липучка, пристанет - не отдерете!», - предостерегли они. Как видно, поздно. Видео демонстрирует, что артист уже безнадежно запутался в сетях чаровницы из «Дома-2». Филипп Бедросович вошел в Ольгой в полный контакт и даже стал водить руками по ее телу – очень многообещающе, кстати – и тут теледива опомнилась: «Я без бюстгальтера!». Получилось, что Кирковров потрогал практически голую грудь Бузовой. Впрочем, подписчики самой обсуждаемой персоны российского шоубиза усмотрели в этом неточность: «Как потрогать то, чего нет? Пусть сначала сделает грудь, а то на мужика похожа».

Ранее певица выложила в Сеть целую серию фото в купальниках. Юзеры рассмотрели на них кубики пресса, и очень выдающуюся… шею. «Шея страусиная, а сиси куриные», - посмеялись они над певицей и опять призвали Ольгу обзавестись грудью. Благо, средства и современные технологии это позволяют.

Дарья Светозарова