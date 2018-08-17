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| | Поклонники разрыдались из-за слов Верника об Олеге Табакове

Поклонники разрыдались из-за слов Верника об Олеге Табакове

Сегодня, 20:16

17 августа знаменитому актеру исполнилось бы 83 года. Один из учеников Табакова в этот день последовал примеру многих коллег по цеху и почтил память учителя.

 

Он обратился к покойному Олегу Павловичу в Instagram и разместил в профиле совместный снимок с мэтром. Фото было настолько трогательным, что юзеры не смогли просто пролистать публикацию: сам Верник на снимке ведет под руку уже пожилого Народного артиста. «Великий актер, Учитель, Вы со мной, Вы рядом, я люблю Вас», - написал в послании к усопшему его благодарный последователь. Поклонники буквально разрыдались из-за слов Верника об Олеге Табакове.

 

Многие начали выражать соболезнования и вспоминать самые выдающиеся роли Олега Павловича, не обошли внимание кота Матроскина и знаменитого шефа Штирлица Шелленберга. Другие не смогли подобрать достойных для такого значительного момента слов и поставили лишь грустные и плачущие эмодзи. «Всегда будем помнить! Царствие небесное…», - написали остальные комментаторы.


Дарья Светозарова
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