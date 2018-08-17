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| | Бузова потеряла память в Симферополе возле памятника «Вежливые люди»

Бузова потеряла память в Симферополе возле памятника «Вежливые люди»

Сегодня, 20:15

Ведущая «Дома-2» дала сольный концерт в Ялте, а также во время отдыха посетила Свято-Троицкий собор.

 

В настоящее время Ольга Бузова находится в Крыму, где гастролирует и отдыхает вдали от главного мегаполиса России – Москвы. Перед ялтинским выступлением она побывала в Симферополе, где проходила мимо памятника «Вежливые люди», снимая его на камеру. В это время она никак не могла вспомнить слово «памятник», чем позже очень насмешила подписчиков в Instagram. Уже потом Бузова смогла исправиться, прочитав название памятника, указанное на специальной табличке.

В своем Instagram-аккаунте ведущая и певица обнародовала короткие видеоролики с концерта в зале «Юбилейный». Остановилась она в гостинице «Вилла Елена», где и находится сегодня.

Прежде стало известно, что питерские рестораны терпят убытки из-за песен Бузовой. Заведения незаконно включали хиты певицы, что возмутило ее продюсеров. Если представителям звезды удастся доказать свою правоту, они получат от рестораторов 240 000 рублей.


Никита Готский
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