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| | Лариса Гузеева в соцсети разгневалась на своих коллег

Лариса Гузеева в соцсети разгневалась на своих коллег

Сегодня, 19:57

Телеведущая считает, что звезды шоу-бизнеса совсем не умеют вести страницы в соцсети.

 

16 августа Лариса Гузеева опубликовала в соцсети Instagram запись, где осудила коллег. Артистка поражается хейтерам, которые пишут гневные комментарии под записями знаменитостей. В свою очередь звезды не предпринимают никаких мер, что крайне возмутило Гузееву, так как сама она старается блокировать завистников.

Мои дорогие, мои прекрасные друзья, с ужасом смотрю на страницы известных людей, которые ради количества подписчиков разрешают на своих страницах...- слов нет, что они позволяют! Проклятия, ненависть, агрессию. Ну да Бог с ними. Я не разрешаю- убираю их навсегда! Мне не нужно- мне хватает вас! Спасибо! Спасибо! Вы лучшие!?????????????????????????????????????????????Я веду свою страницу сама, читаю и отвечаю! До встречи!????

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Телеведущая раскритиковала знаменитостей, которые не отслеживают комментарии под своими постами. Лариса Гузеева предположила, что звезды игнорируют хэйтеров ради пиара. Однако артистка считает, что таким образом популярность близится только в негативную сторону.

Сама Гузеева тщательно отслеживает хейтеров. Женщина, увидев гневный отзыв, раз и навсегда искореняет недоброжелателя из свой странички в соцсети.


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