Лариса Гузеева в соцсети разгневалась на своих коллег

Телеведущая считает, что звезды шоу-бизнеса совсем не умеют вести страницы в соцсети.

16 августа Лариса Гузеева опубликовала в соцсети Instagram запись, где осудила коллег. Артистка поражается хейтерам, которые пишут гневные комментарии под записями знаменитостей. В свою очередь звезды не предпринимают никаких мер, что крайне возмутило Гузееву, так как сама она старается блокировать завистников.

Телеведущая раскритиковала знаменитостей, которые не отслеживают комментарии под своими постами. Лариса Гузеева предположила, что звезды игнорируют хэйтеров ради пиара. Однако артистка считает, что таким образом популярность близится только в негативную сторону.

Сама Гузеева тщательно отслеживает хейтеров. Женщина, увидев гневный отзыв, раз и навсегда искореняет недоброжелателя из свой странички в соцсети.