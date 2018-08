Лариса Гузеева в соцсети разгневалась на своих коллег

Мои дорогие, мои прекрасные друзья, с ужасом смотрю на страницы известных людей, которые ради количества подписчиков разрешают на своих страницах...- слов нет, что они позволяют! Проклятия, ненависть, агрессию. Ну да Бог с ними. Я не разрешаю- убираю их навсегда! Мне не нужно- мне хватает вас! Спасибо! Спасибо! Вы лучшие!?????????????????????????????????????????????Я веду свою страницу сама, читаю и отвечаю! До встречи!????

