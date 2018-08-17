Лариса Гузеева в соцсети разгневалась на своих коллег

Телеведущая считает, что звезды шоу-бизнеса совсем не умеют вести страницы в соцсети.
16 августа Лариса Гузеева опубликовала в соцсети Instagram запись, где осудила коллег. Артистка поражается хейтерам, которые пишут гневные комментарии под записями знаменитостей. В свою очередь звезды не предпринимают никаких мер, что крайне возмутило Гузееву, так как сама она старается блокировать завистников.
Мои дорогие, мои прекрасные друзья, с ужасом смотрю на страницы известных людей, которые ради количества подписчиков разрешают на своих страницах...- слов нет, что они позволяют! Проклятия, ненависть, агрессию. Ну да Бог с ними. Я не разрешаю- убираю их навсегда! Мне не нужно- мне хватает вас! Спасибо! Спасибо! Вы лучшие!?????????????????????????????????????????????Я веду свою страницу сама, читаю и отвечаю! До встречи!????
Телеведущая раскритиковала знаменитостей, которые не отслеживают комментарии под своими постами. Лариса Гузеева предположила, что звезды игнорируют хэйтеров ради пиара. Однако артистка считает, что таким образом популярность близится только в негативную сторону.
Сама Гузеева тщательно отслеживает хейтеров. Женщина, увидев гневный отзыв, раз и навсегда искореняет недоброжелателя из свой странички в соцсети.