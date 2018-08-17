«Заставляли раздеться»: Розамунда Пайк рассказала, как проходил кастинг на роль девушки Бонда

Актриса решительно отказалась престать перед жюри в нижнем белье, но все равно получила роль Миранды Фрост в фильме с Пирсом Броснаном «Умри, но не сейчас» 2002 года.

Спустя 18 лет после съемок и 16 после выхода 20-го фильма «бондианы» «Умри, но не сейчас» Розамунда Пайк рассказала, как проходил кастинг на роль девушки Бонда. Актриса вспомнила о нелицеприятном инциденте, когда члены жюри «заставляли ее раздеться». Тогда еще 21-летней Розамунде Пайк предложили пройтись в нижнем белье. При этом ее должны были записать на камеру и отослать видео в Лос-Анджелес. Но молодая актриса внезапно проявила твердость характера и решительно отказалась, подумав при этом, что после такого унизительного предложения ее обязательно должны взять на роль.

В итоге Пайк разрешили пройти кастинг в вечернем платье. Она выбрала наряд, который носила еще ее бабушка, за что костюмер ее похвалил, но дал «три куска ткани». Актриса «нацепила эту блестящую обертку», предстала перед жюри, и получила роль Миранды Фрост. В последствии она не была такой скованной, и режиссеру даже пришлось вырезать несколько постельных сцен, которые оказались слишком откровенными.

Виктория Озерова