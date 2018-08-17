"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии
| | «Заставляли раздеться»: Розамунда Пайк рассказала, как проходил кастинг на роль девушки Бонда

«Заставляли раздеться»: Розамунда Пайк рассказала, как проходил кастинг на роль девушки Бонда

Сегодня, 19:45

Актриса решительно отказалась престать перед жюри в нижнем белье, но все равно получила роль Миранды Фрост в фильме с Пирсом Броснаном «Умри, но не сейчас» 2002 года.

 

Спустя 18 лет после съемок и 16 после выхода 20-го фильма «бондианы» «Умри, но не сейчас» Розамунда Пайк рассказала, как проходил кастинг на роль девушки Бонда. Актриса вспомнила о нелицеприятном инциденте, когда члены жюри «заставляли ее раздеться». Тогда еще 21-летней Розамунде Пайк предложили пройтись в нижнем белье. При этом ее должны были записать на камеру и отослать видео в Лос-Анджелес. Но молодая актриса внезапно проявила твердость характера и решительно отказалась, подумав при этом, что после такого унизительного предложения ее обязательно должны взять на роль.

В итоге Пайк разрешили пройти кастинг в вечернем платье. Она выбрала наряд, который носила еще ее бабушка, за что костюмер ее похвалил, но дал «три куска ткани». Актриса «нацепила эту блестящую обертку», предстала перед жюри, и получила роль Миранды Фрост. В последствии она не была такой скованной, и режиссеру даже пришлось вырезать несколько постельных сцен, которые оказались слишком откровенными.


Виктория Озерова
Новости по теме
На главную роль в «Ходячих мертвецах» была приглашена глухая актриса
На главную роль в «Ходячих мертвецах» была приглашена глухая актриса

Журнал «Entertainment Weekly» сообщил, что был проведен кастинг на роль Конни в 9 сезоне сериала «Ходячие мертвецы». Кастинг выиграла глухая актриса Лорен…

Озвучено имя главного претендента на роль режиссера нового фильма про Бонда
Озвучено имя главного претендента на роль режиссера нового фильма про Бонда

Отечественный онлайн-ресурс «Кинопоиск» пишет о том, что появился новый главный кандидат на кресло режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде. Им может стать…

Меган Фокс взбудоражила фанатов снимком в нижнем белье
Меган Фокс взбудоражила фанатов снимком в нижнем белье

Известная голливудская актриса Меган Фокс в очередной раз заставила своих преданных поклонников вспотеть от возбуждения, обнародовав новые фотографии в своём…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости