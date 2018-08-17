Внучка Аллы Пугачевой провела лето в детсаду США, практикуя английский

Клавдия отлично способна поддержать разговор не только на родном русском, но и на английском языке.

Внучка Аллу Пугачевой отправилась летом нынешнего года по наставленеию матери Кристины Орбакайте в США, где посещала детсад и общалась с его воспитанниками на их языке. Певица сообщает, что 6-летняя Клавдия не ощущает отличия между английским и русским языком, у нее «все получилось случайно». Орбакайте помогает воспитывать дочь няня из Филиппин, хорошо знающая английский.

Многие звездные родители с особенным усердием готовят своих чад к жизни и обучают иностранным языкам. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр находится под присмотром двух педагогов, одна из которых является преподавателем английского, а вторая – логопед. За безопасность мальчика отвечает личный охранник, контролирующий процесс обучения.

Никита Готский