10 миллионов за «Ласковый май»: Израильский бизнесмен предложил Разину выгодную сделку

После выпада в адрес России от Лаймы Вайкуле я обращаюсь к руководителям концертно-зрелищных площадок и продюсерам: не организовывать ей гастроли в России! Надо прекращать поощрять этих стерв, которые нападают на Россию и едут к нам бабло зарабатывать. Только одна София Ротару, которая поливает Россию, не заплатила налогов за десять лет гастролей по России больше 2000000$ .

A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on Aug 13, 2018 at 10:34am PDT