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| | 10 миллионов за «Ласковый май»: Израильский бизнесмен предложил Разину выгодную сделку

10 миллионов за «Ласковый май»: Израильский бизнесмен предложил Разину выгодную сделку

Сегодня, 19:32

Об этом сообщил сам продюсер в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что решение еще не принято: он учтет мнение всего коллектива и Юрия Шатунова.

 

Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте сообщил поклонникам неожиданную новость: некий бизнесмен из Израиля российского происхождения собирается выкупить исключительные права на творчество «Ласкового мая» - все песни видео- и фотоматериалы. Известный продюсер из Ставропольского края не стал скрывать, что этот предприниматель предложил ему выгодную сделку, так как сумма за творчество популярного коллектива оказалась большой – 10 миллионов евро. Несмотря на это, Андрей Разин еще не принял предложение: «Данное решение мы с ребятами будем принимать коллегиально, естественно, с учётом мнения Юры Шатунова». Некоторые поклонники, несмотря на это, уже поздравили продюсера.

Следует отметить, что ранее Андрей Разин поделился с поклонниками мнением по поводу скандала вокруг Лаймы Вайкуле и ее заявления о выступлениях в Крыму. Он негативно отнесся к высказыванию певицы и предложил запретить ей выступать по всей РФ. По его мнению, не следует «поощрять этих стерв, которые нападают на Россию и едут к нам бабло зарабатывать».


Виктория Озерова
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