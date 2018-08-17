Александр, да на Вас лица нет!: Ревва решился снять свою маску

Выглядело это действительно впечатляюще. «Зашла в инсту, а тут такое!!!», - написала одна из фанаток шоумена. А Ревва просто последовал совету Оскара Уайльда.

Известный английский писатель и автор тысячи афоризмов однажды написал: «Человек чувствует себя неуютно, когда говорит о себе. Дайте ему маску, и он расскажет вам всю правду». Вооружившись этим советом великого классика Александр решился надеть маску, а затем снять ее перед всем честным народом. Даже при том, что половина лица комика уже была в привычном состоянии, остаток маски делал Ревву похожим на героиню фильма «Миссис Даутфайр». «Саша, ты ли это?», - начали комментировать снимок юзеры. «Живой Snapchat», - поддержали их другие фолловеры, «Ну и дичь! – Сутенер Артурчик, – юморили комментаторы. – Свят, свят, свят». «Мисс Россия! Точно!», - продолжали сыпать остротами поклонники. «Бабушка легкого поведения», - не сдерживали эмоций остальные подписчики. И лишь некоторые были недовольны экспериментами Реввы.

«Блажь, да и только. Зачем наносить такой грим? Не понимаю», «Александр, да на Вас лица нет», - высказались они. «Артисты сходят с ума по-своему», - философски заявили нейтралы. Всего за пару минут публикацию наградили лайками почти 13 тысяч подписчиков.

Дарья Светозарова