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| | «Видела ад и разговаривала с богом»: Галина Коньшина рассказала о клинической смерти

«Видела ад и разговаривала с богом»: Галина Коньшина рассказала о клинической смерти

Сегодня, 18:57

О личной жизни, ударах судьбы и обретении долгожданного счастья актриса рассказала в эфире шоу «Судьба человека».

Новой гостьей Бориса Корчевникова в эфире передачи «Судьба человека» стала актриса Галина Коньшина. Во время беседы с ведущим артистка рассказала о браке с известным режиссером Юрием Непомнящим, разводе, новой любви, а также о клинической смерти. Галина Коньшина призналась, что «по молодости» сделала шесть абортов, и нерожденные дети ей снятся до сих пор. Она в этом никого не винит, кроме себя, так как считает, что тогда была неопытной и много чего не понимала. Но именно во время одной из этих процедур ей довелось пережить клиническую смерть. Галина Коньшина призналась, что за это непродолжительное время между жизнью и смертью ей удалось много узнать: она «видела ад и разговаривала с богом». В результате ей удалось выносить и родить сына, но вскоре она узнала об измене Юрия Непомнящего, и ей пришлось пережить развод. Она призналась, что после стресса у нее отнялись ноги, и она не могла ходить.

Галине Каньшиной после всех ударов судьбы удалось обрести счастье: она снова полюбила и вышла замуж за Александра Шумидуба, с которым вместе уже более 25 лет.


Виктория Озерова
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