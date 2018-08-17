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| | Обнародованы подробности избиения звезды «Битвы экстрасенсов» Пахомова

Обнародованы подробности избиения звезды «Битвы экстрасенсов» Пахомова

Сегодня, 18:52

Свидетели сообщили, что маг оказался не такой уж жертвой, как могло показаться на первый взгляд. Начать нужно с того, что он был более, чем нетрезв.

 

Видимо, Бахус оказался проворнее, чем духи на службе Сергея Пахомова, и сеанс прилюдного исцеления не удался. Свои сверхспособности участник «Битвы экстрасенсов» решил испытать на зрителе с тросточкой, но то ли алкогольные пары были слишком сильные, или «царь был ненастоящий», но мужчина категорически отказывался выздоравливать, то есть бросать эту самую трость и идти. Когда до звезды начал доходить разочарованный ропот собравшихся, он начал нецензурно браниться на несчастного инвалида. Однако не пожелавший исцелиться зритель в долгу не остался и нанес удар своей тростью по лбу незадачливого мага.

Напомним, что ранее эпатажный Пахом писал в своем Facebook, что его избили под Курском железной трубой. Однако на обидчиков он заявлять не стал, якобы считая это бессмысленным: «Такой уж электорат», - сообщил экстрасенс. Теперь же обнародованы новые подробности избиения звезды.


Дарья Светозарова
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