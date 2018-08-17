Пьет водку и болеет за россиян: Уилл Смит выпустил влог о поездке в Москву

Голливудский актер прокатился по улицам столицы, погулял по Красной площади и выступил на церемонии закрытия мундиаля.

Уилл Смит недавно выпустил влог о поездке в Москву, где он выступил с песней Live It Up с певицами Ники Джем и Эрой Эстрефи на закрытии ЧМ-2018. Эмоциональный ролик звезда «Людей в черном» поместил на своем YouTube-канале.

За день до выступления на мундиале Смит посетил главные достопримечательности российской столицы и проехался по ее улицам на автомобиле. «Пьет водку и болеет за россиян», - заметили поклонники творчества актера в Сети.

На видео можно увидеть, как знаменитость пьет водку и болеет за россиян. После веселой гулянки в баре Смит сорвал голос, а потом пытался восстановить его при помощи горячего чая. Однако это не помешало артисту блестяще выступить на закрытии ЧМ-2018.

Смит просто влюбил американцев в Россию и ее культуру. Актер по достоинству оценил творчество отечественных музыкантов и выучил такие русские слова как: «Спасибо», «Культура» и «на здоровье». В видеодневнике Уилл Смит называет чемпионат мира по футболу лучшим в истории.

Татьяна Преображенская