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| | Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина

Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина

Сегодня, 18:40

Актриса Виктории Исаковой высказала соболезнования и мысли о том, что ей до сих пор сложно поверить, что не стало Дмитрия Брусникина - настоящего мэтра отечественного искусства.

9 дней прошло с того момента, как скончался мудрый и правдивый деятель кино и театра. Звезда «Охоты на пиранью» работала вместе с ним в одном проекте, запомнив его, как человека, который умел донести свою мысль до каждого, взращивая таланты. Поклонники Исаковой почтили память Брусникина вместе с актрисой.

По словам большинства подписчиков, смерть актёра и режиссёра, несмотря на подтверждение информации, до сих пор кажется глупой и жестокой шуткой. За 9 дней люди так и не смогли прийти в себя после такой трагедии в российском кинематографе. Подписчики вспоминали истории, связанные с Дмитрием Брусникиным, отметив, что он всегда вёл себя так, что говорить о нём всегда можно будет только хорошо, не важно, сколько времени пройдёт со дня гибели.


Ирина Летинская
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