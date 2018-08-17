«Не надо желать ей зла»: Рита Дакота шокировала заступничеством за любовницу мужа

Певица постепенно приходит в себя после измены Влада Соколовского: она больше не злиться на него и не хочет, чтобы он «пожалел». Исполнительница даже попросила поклонниц и знакомых не писать гадостей в адрес экс-возлюбленного и его «женщин».

Почти неделю назад Рита Дакота шокировала поклонников новостью о разводе. Она решила не дожидаться, пока все станет известно журналистам, и в своем Instagram-аккаунте рассказала, что приняла решение расстаться с Владом Соколовским, так как узнала о его многочисленных изменах. Сейчас супруги пытаются мирно разрешить все вопросы, связанные с разводом и разделом имущества. Рита Дакота рассказала поклонникам в Instagram, что она постепенно приходит в себя. Она призналась, что хотела даже лечь под нож пластического хирурга и «закрыться» в спортзале, чтобы избавиться от недостатков, которые могли привести к измене любимого. Но сейчас это все позади, и она впервые смогла «познакомиться с собой настоящей».

Также Рита Дакота вновь шокировала поклонников, на этот раз заступничеством за любовницу мужа. Под одним из ее постов в Instagram разгорелась настоящая дискуссия, и все неравнодушные поклонницы и подруги певицы начали в неблагоприятном тоне обсуждать некую особу, причастную к разрушению семьи. Но Рита Дакота внезапно положила этому конец: «Умоляю, не надо желать ей зла. Она просто влюбилась. Она не виновата. Дело не в ней, кроме нее были десятки, десятки женщин». Также певица попросила не писать гадостей об отце ее ребенка.

Виктория Озерова