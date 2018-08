«Не надо желать ей зла»: Рита Дакота шокировала заступничеством за любовницу мужа

Удивительно наблюдать за тем, как внутренне я меняюсь каждый день. Мне 28 и я только сейчас, наконец, знакомлюсь с собой настоящей. Эта трансформация и пугает, и окрыляет меня, одновременно. Вспоминаю тот страшный день, когда я узнала всё это...Сейчас я будто бы сверху смотрю на эту глупую раздавленную Риту, которая глушила свою боль слезами, алкоголем и сигаретами, и в этой агонии твёрдо решила «бороться» со всеми теми «недостатками», из-за которых мужчина может променять свою женщину и мать своего ребёнка на безликий водоворот пустых похожих друг на друга «идеальных женщин». Тогда я в агонии во всех красках планировала, как закроюсь в спортзале и кабинете косметолога, сделаю себе идеальное тело, идеальное лицо, идеальные волосы, идеальный гардероб, буду ходить даже в магазин за продуктами на каблуках и в кружевном белье. Мне так хотелось, чтобы он ПОЖАЛЕЛ. Но случилось обратное. Я вдруг, возможно впервые в своей жизни, полюбила СЕБЯ, то настоящее в себе, что я отрицала и подавляла эти годы в погоне за картинкой, которая нравится мужу. Я каждое утро выхожу из душа, смотрю на себя в зеркало и вижу красоту. Вижу СОВЕРШЕНСТВО, в каждой новой морщинке, которая появилась вокруг глаз, что с искренней любовью смотрели на своего мужчину. В новой ‘неидеальной’ форме груди, которая через лактостаз и угрозу ампутиции, всё же выкормила настоящего человека. В каждой растяжечке на теле, которое выносило его. В своём лишнем весе, в настоящем взрослом лице женщины, даже без косметики. Возможно, пройдёт время и я захочу стать более красивой ‘по стандартам индустрии’, однако сейчас моя миссия - полюбить себя любой, принимать себя, видеть в себе красоту, ровно как и узреть совершенство и красоту в той ситуации, которая произошла со мной, и это совсем новые для меня ощущения.. Я вижу совершенство в ‘неидеальности’, и, о господи, как же это потрясающе! Понимаю, что сейчас я в процессе выхода на гораздо более осознанную наполненную смыслом жизнь. И я благодарю этот путь за то, что он случился со мной. Искренне.

