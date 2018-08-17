ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила

В ее аккаунте в Instagram появилось новое видео, героем которого стал Филипп Бедросович. Из-за женского коварства «Звезды реальных пацанов», поп-король попал по-настоящему в безвыходное положение. Вот только юзеры даже не подумали ему сочувствовать.

Наивный артист попался на удочку Марины и ее сообщницы, которые предложили ему «на шару» локацию для клипа на его новый сингл «Ибица». Жадность, помноженная на простодушие – это опасная комбинация. Поверив искусительницам, Киркоров отправился за Федункив в некое интимное место, где он должен был «обалдеть». От чего именно, актриса не уточнила. Получилось, что Бедросович действительно «обалдел», но не так, как надеялся. Марина пообещала поп-королю интим, но выяснилось, что эффектно продинамила. Доверчивая звезда шагнула в помещение и оказалась взаперти. «Вот тебе и цвет настроения синий, - мстительно заявили женщины, - Посиди, успокойся. Теперь бы еще «роза чаша золотая сюда запихать». Им было наплевать, что певец начисто забыл о камерах и стал откровенно материться. Слово «с…ки» было из сказанного самым цензурным.

Фанаты наградили ролик овациями: «Марина жжет, я валяюсь!», «Ржу ни магу!», «Баскова еще поймайте!», «Не забудьте про Бузову!». «Огонь, трэш полный! Сколько же позитива!», - вторили им другие поклонники. «Девицы-затейницы, заИбица тебе там сидеть», - подытожили остальные юзеры. Всего ролик за несколько минут успели просмотреть 46 тысяч человек.

Дарья Светозарова