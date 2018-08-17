Юрий Лоза обвинил Бузову в нечестном самопиаре

Певица нарушает правила здоровой конкуренции, считает музыкант.

Представители российской исполнительницы Ольги Бузовой начали судиться с заведениями общественного питания с услугами караоке-баров за то, что те используют ее песни. За каждую песню с кафе и ресторанов хотят взыскать как минимум по 116 тыс. рублей. Общественность частично поддерживает идею отстаивания авторского права, но в целом знаменитость обвиняют в чрезмерной алчности и жадности.

В то же время Юрий Лоза видит, что эту историю искусственно раздувают до огромных масштабов, а выгодно это в первую очередь самой певице. Музыкант обвинил Бузову в нечестном самопиаре, из-за которого нарушаются правила здоровой конкуренции среди артистов. Давно не секрет, что самые крупные заведения и так делают отчисления певцам за использование их песен, сообщил Лоза.

В то же время правовые специалисты информируют, что по закону заведения не обязаны платить за каждую песню непосредственно ее исполнителю. Использовать песни можно после заключения договора с Российским авторским обществом, представляющим интересы как композиторов и поэтов. Относительно использования фонограммы для караоке владельцы заведений должны обратиться во Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности.

Размер штрафов по сравнению с гонорарами певицы не так уж велик, ведь за каждый свой концерт Бузова получает по 1,5 млн рублей. Однако для небольших заведений даже взыскание в размере 116 тыс. рублей может создать огромную дыру в бюджете. Например, по 232 тыс. рублей должны были заплатить петербуржские бары Del Mar и «Бар №?1».