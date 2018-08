Решила отобрать славу: Младшая сестра Ольги Бузовой поймала «волну успеха»

Пришло время рассказать вам мой небольшой секрет. Сегодня хочу поделиться с вами важной частью своей жизни. Уже 3 года я работаю над развитием собственного бренда обуви @buna.shoes??Почему я не афишировала этот факт, спросите вы. Мне было важно создать качественный продукт, чтобы вы выбирали мою обувь, опираясь на безупречный стиль, дизайн и комфорт, а не на другие факторы, такие как имя и популярность. Мне было очень важно доказать самой себе, что я смогу. И у меня все получилось!???? На сегодняшний день, имея более 10000 довольных клиентов, ежедневно читая положительные отзывы, я с большой гордостью хочу поделиться с вами своим действующим успешным проектом???????????????? Хочу разделить свою радость вместе с вами и приглашаю вас на открытие шоурума моего обувного бренда Buna, где каждого покупателя будет ждать подарок - дизайнерская футболка с ручной вышивкой, душевная атмосфера, праздничное настроение и море вкусняшек. За всеми подробностями пишите @buna.shoes, каждому написавшему придёт персональное приглашение на открытие от меня?? Кстати, эти суперские футболки мы дарим не только гостям шоурума в день открытия, но и всем жителям России при оформлении заказа с сегодняшнего дня до этого воскресенья включительно???????????? Спасибо, что выбираете Buna shoes ?? в этот проект я вложила не только огромное количество сил, но и всю душу ????????

A post shared by Анна Бузова (@annabuzova) on Aug 2, 2018 at 9:27am PDT