Решила отобрать славу: Младшая сестра Ольги Бузовой поймала «волну успеха»

Анна Бузова старается не отставать от звездной родственницы: она снимается для популярных журналов, пытается петь, а недавно занялась собственным бизнесом.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна уже стала достаточно популярной: за ее жизнью в Instagram следят более миллиона человек, а она регулярно их удивляет чем-то новым. Анна Бузова часто примеряет откровенные наряды, а недавно снялась в нежном клипе, и попросила поклонников подсказать, рекламой чего он мог бы стать. В общем, младшая сестра Ольги Бузой поймала «волну успеха», и сейчас пытается ее удержать. Так, недавно она удивила поклонников новостью о том, что уже несколько лет развивает собственный бизнес: Анна Бузова разрабатывала свой бренд обуви, и сейчас готова презентовать его общественности. На данный момент младшая сестра Ольги Бузовой имеет 10 тысяч «довольных» клиентов и уверена в качестве своего продукта, поэтому она открывает шоурум, куда и пригласила всех поклонников в Instagram.

Некоторые подписчики вспомнили о футболках от Ольги Бузовой и предположили, что она решила «отобрать» ее славу или «хайпануть» на ней. Сама же Анна довольна, что сумела доказать самой себе, что «она может».

Виктория Озерова