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| | Решила отобрать славу: Младшая сестра Ольги Бузовой поймала «волну успеха»

Решила отобрать славу: Младшая сестра Ольги Бузовой поймала «волну успеха»

Сегодня, 18:02

Анна Бузова старается не отставать от звездной родственницы: она снимается для популярных журналов, пытается петь, а недавно занялась собственным бизнесом.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна уже стала достаточно популярной: за ее жизнью в Instagram следят более миллиона человек, а она регулярно их удивляет чем-то новым. Анна Бузова часто примеряет откровенные наряды, а недавно снялась в нежном клипе, и попросила поклонников подсказать, рекламой чего он мог бы стать. В общем, младшая сестра Ольги Бузой поймала «волну успеха», и сейчас пытается ее удержать. Так, недавно она удивила поклонников новостью о том, что уже несколько лет развивает собственный бизнес: Анна Бузова разрабатывала свой бренд обуви, и сейчас готова презентовать его общественности. На данный момент младшая сестра Ольги Бузовой имеет 10 тысяч «довольных» клиентов и уверена в качестве своего продукта, поэтому она открывает шоурум, куда и пригласила всех поклонников в Instagram.

Пришло время рассказать вам мой небольшой секрет. Сегодня хочу поделиться с вами важной частью своей жизни. Уже 3 года я работаю над развитием собственного бренда обуви @buna.shoes??Почему я не афишировала этот факт, спросите вы. Мне было важно создать качественный продукт, чтобы вы выбирали мою обувь, опираясь на безупречный стиль, дизайн и комфорт, а не на другие факторы, такие как имя и популярность. Мне было очень важно доказать самой себе, что я смогу. И у меня все получилось!???? На сегодняшний день, имея более 10000 довольных клиентов, ежедневно читая положительные отзывы, я с большой гордостью хочу поделиться с вами своим действующим успешным проектом???????????????? Хочу разделить свою радость вместе с вами и приглашаю вас на открытие шоурума моего обувного бренда Buna, где каждого покупателя будет ждать подарок - дизайнерская футболка с ручной вышивкой, душевная атмосфера, праздничное настроение и море вкусняшек. За всеми подробностями пишите @buna.shoes, каждому написавшему придёт персональное приглашение на открытие от меня?? Кстати, эти суперские футболки мы дарим не только гостям шоурума в день открытия, но и всем жителям России при оформлении заказа с сегодняшнего дня до этого воскресенья включительно???????????? Спасибо, что выбираете Buna shoes ?? в этот проект я вложила не только огромное количество сил, но и всю душу ????????

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Некоторые подписчики вспомнили о футболках от Ольги Бузовой и предположили, что она решила «отобрать» ее славу или «хайпануть» на ней. Сама же Анна довольна, что сумела доказать самой себе, что «она может».


Виктория Озерова
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