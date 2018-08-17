Иранская зомби-копия Анджелины Джоли снова ужаснула мир

Для того, чтобы походить на своего кумира 19-летняя уроженка Ирана сделала с полсотни пластических операций и даже сбросила 40 килограммов. Вот только копия далека от ориг инала, как день от ночи.

В Сети Сахар Табар иначе, как зомби-копия Анджелины Джоли не называют. Тем не менее, охота следить за ее публикациями в Instagram появилась уже у 400 тысяч пользователей, которые подписались на ее аккаунт. Чтобы никто не видел ее в образе «не-Энджи», Сахар поудаляла все снимки, сделанные до преображения в гротескную копию кинодивы.

Уже спустя некоторое время девушка призналась, что слухи о количестве операций «слегка» преувеличены. На самом деле она сделала ринопластику, липосакцию и накачала губы. Сахар уверяет, что эти операции делают миллионы, и в них нет ничего опасного.

Недавно юная иранка снова ужаснула мир. Как заявила Сахар, это самый устрашающий снимок: гибрид Джоли и персонажа мультфильма «Труп невесты». У большинства фолловеров фотография вызвала омерзение, однако нашлись и такие, которые одобрили умение девушки ретушировать снимки. Сахар не раз признавалась, что эти две личности: Анджелина и невеста «не первой свежести», вдохновляют ее, являются ее музами.

К слову, настоящая Анджелина Джоли сейчас переживает все тяготы развода. Актриса полна решимости «выбить» у почти экс-супруга «настоящие» алименты, так как то, что Брэд платил до сих пор, актриса считает «копейками». Кинодива уверяет, что нормальное содержание детей обходится недешево, а экономить на своих отпрысках Энджи не собирается. Выражение «копейки» возмутило адвокатов Питта. по их словам, актер передал на содержание детей более миллиона трехсот тысяч долларов. Кроме того, Питт дал супруге в долг восемь миллионов на покупку дома. в нем актриса и ее семейство сейчас проживает. Как бы ни сложилось, супруги в любом случае бедствовать не будут.

Дарья Светозарова