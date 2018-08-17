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| | Настоящая звезда шоу-бизнеса: Умер автор хитов Пугачевой и Боярского Николай Зиновьев

Настоящая звезда шоу-бизнеса: Умер автор хитов Пугачевой и Боярского Николай Зиновьев

Сегодня, 17:43

Знаменитый поэт-песенник ушел из жизни в пятницу, 17 августа, в возрасте 73 лет. Сообщили об этом представители Центрального дома литераторов. 

 

Уже известна дата прощания с Николаем Зиновьевым. Пройдет церемония 19 августа в ЦДЛ, а похороны на Химкинском кладбище.

Зиновьев появился на свет 17 мая 1945 года в семье режиссера Николая Зиновьева и актрисы Валерии Зиновьевой.

Написанные на стихи поэта песни заслуженно входят в золотой фонд советской и российской эстрады. В частности, именно Зиновьев является автором бессмертного шлягера Аллы Пугачевой «Паромщик». С поэтом-песенником постоянно сотрудничали такие мэтры эстрады как Игорь Николаев, Раймонд Паулс, Эдуард Артемьев и Лора Квинт.

Песни на стихи Николая Зиновьева украсили не только репетуар Аллы Борисовны, но также были взяты на вооружение звездами, вроде Софии Ротару, Филиппа Киркоров, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Александра Малинина и многих других. Многие из них отмечали на всесоюзных, всероссийских и даже международных фестивалях.

Сам Зиновьев становился многократным лауреатом фестиваля «Песня года» и лауреатом литературных премий имени Платонова, Тютчева, Лермонтова, также удостоился орденов Дружбы народов и кавалерийского ордена Почета. В 2000 году стал носителем звания «Поэт года-2000».


Николай Офицеров
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