Мадонна встретила 60-летие в средневековом Маракеше

С тех пор, как легенда мировой поп-музыки пела в остроконечном бюстгальтере от Готье, прошло несколько десятков лет, а кажется, что это было вчера. А все потому, что певица остается верна себе, и так же зажигает на сцене.

На свое 60-летие Мадонна пригласила друзей и родных. Они составят певице компанию в центре Агафай, в самом сердце марокканской пустыни. Артистка уже встретила юбилей в Маракеше, в гостинице в средневековом стиле.

Перед масштабным празднованием звезда и кумир миллионов прогулялась по площади Джемаа эль Фна. Это культурная и историческая жемчужина столицы Марокко, которая к тому же занесена в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО.

Полиция королевства усилила охрану вокруг места празднования, на которое съехалось более 50 приглашенных. Мадонна по-прежнему удерживает лидерство в списке самых богатых женщин-музыкантов во всем мире. Заслуги артистки в области музыки отмечены семью премиями «Грэмми», а ее имя занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Ее успехи в кинематографе более скромные. Певицу даже удостоили антинаграды «Золотая малина», как худшую актрису ХХ века. В то же время Мадонна получила две премии «Золотой глобус».

Пробовала себя артистка и на литературной ниве. Картина и здесь такая же противоречивая, как в случае с кино. Тут тоже не обошлось без привычного для певицы эпатажа. Ее произведение «Скандальная книга «Секс» даже было запрещено в нескольких странах мира. Однако книга Мадонны для детей «Английские розы» стала самой продаваемой по версии The New York Times.

Певица преодолела непростой путь к музыкальному Олимпу. Будущая звезда родилась в многодетной семье, но в 80 годах прошлого века она сбежала из родного Мичигана в город «Большого яблока». В отличие от многих других жаждущих славы молоденьких актрис и певичек, Нью-Йорк оказался милостив к Мадонне, хоть девушка и поменяла несколько амплуа. У певицы, также как и у ее матери, шестеро ребятишек. Из них лишь двое родные ей по крови, остальных она усыновила.

Дарья Светозарова