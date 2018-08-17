"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии «Не лезьте в мою реальность»: Тимати разозлился из-за критики его роскошной жизни У Крымского моста археологи нашли останки вымершего предка кита
| | Мадонна встретила 60-летие в средневековом Маракеше

Мадонна встретила 60-летие в средневековом Маракеше

Сегодня, 17:31

С тех пор, как легенда мировой поп-музыки пела в остроконечном бюстгальтере от Готье, прошло несколько десятков лет, а кажется, что это было вчера. А все потому, что певица остается верна себе, и так же зажигает на сцене.

На свое 60-летие Мадонна пригласила друзей и родных. Они составят певице компанию в центре Агафай, в самом сердце марокканской пустыни. Артистка уже встретила юбилей в Маракеше, в гостинице в средневековом стиле.

Перед масштабным празднованием звезда и кумир миллионов прогулялась по площади Джемаа эль Фна. Это культурная и историческая жемчужина столицы Марокко, которая к тому же занесена в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО.

Полиция королевства усилила охрану вокруг места празднования, на которое съехалось более 50 приглашенных. Мадонна по-прежнему удерживает лидерство в списке самых богатых женщин-музыкантов во всем мире. Заслуги артистки в области музыки отмечены семью премиями «Грэмми», а ее имя занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Ее успехи в кинематографе более скромные. Певицу даже удостоили антинаграды «Золотая малина», как худшую актрису ХХ века. В то же время Мадонна получила две премии «Золотой глобус».

Пробовала себя артистка и на литературной ниве. Картина и здесь такая же противоречивая, как в случае с кино. Тут тоже не обошлось без привычного для певицы эпатажа. Ее произведение «Скандальная книга «Секс» даже было запрещено в нескольких странах мира. Однако книга Мадонны для детей «Английские розы» стала самой продаваемой по версии The New York Times.

Певица преодолела непростой путь к музыкальному Олимпу. Будущая звезда родилась в многодетной семье, но в 80 годах прошлого века она сбежала из родного Мичигана в город «Большого яблока». В отличие от многих других жаждущих славы молоденьких актрис и певичек, Нью-Йорк оказался милостив к Мадонне, хоть девушка и поменяла несколько амплуа. У певицы, также как и у ее матери, шестеро ребятишек. Из них лишь двое родные ей по крови, остальных она усыновила.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Мадонна опубликовала обнаженный снимок в Instagram
Мадонна опубликовала обнаженный снимок в Instagram

Всемирно известная певица Мадонна порадовала своим обнаженным снимком. Звезда предстала перед фанатами в темной шляпе с полями.

«Брюнетка в шоколаде»: Мадонна удивила архивным снимком
«Брюнетка в шоколаде»: Мадонна удивила архивным снимком

Эпатажная королева поп-музыки Мадонна не перестает удивлять своих поклонников со всего мира. Недавно знаменитость показала архивный снимок и вспомнила время,…

59-летняя Мадонна шокировала поклонников голыми снимками
59-летняя Мадонна шокировала поклонников голыми снимками

Американская певица Луиза Чикконе, известная публике как Мадонна, решила эпатировать своих фанатов обнаженными снимками, которые она выложила на своей…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости