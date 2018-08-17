«Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира»

Политик Павел Пятницкий похвалил таланты адвоката, однако пользователи Сети оказались с ним не согласны.

Общественный деятель отметил, что не всегда бывал согласен с экспертом Марией Кащенко, хотя её способности признавал. Зрители из числа подписчиков Пятницкого заявили, что им ситуация представляется другой – консультант «Прямого эфира» в выпусках вела себя так, словно у неё лично «какая-то другая Россия».

Некоторые комментаторы и вовсе назвали Марию Кащенко «сказочницей», отметив, что иногда её речи совсем расходятся с реальностью. Также критика касалась того, как адвокат в одном из выпусков отнеслась к участникам. По мнению пользователей Сети, её поведение являлось слишком жестоким и явно не соответствующим букве закона, причём создалось впечатление, что Кащенко делала это намеренно, ради нагнетания обстановки.

Ирина Летинская