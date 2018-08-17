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| | Степан Меньшиков не скрывает, что не платит бывшей жене с двумя детьми алименты

Степан Меньшиков не скрывает, что не платит бывшей жене с двумя детьми алименты

Сегодня, 17:18

Как известно, о разводе Меньшиков объявил в конце прошлого года. Супруга родила ему двух малышей, однако даже они не смогли сделать брак крепче.

 

Несмотря на разрыв, утверждает Степан, бывшие супруги продолжают поддерживать прекрасные отношения друг с другом, делая это ради наследников. Меньшиков утверждает, что помогает супруге и малышам финансово.

Больше семи лет шоумен считался порядочным семьянином. Несмотря на то, что поженилась пара лишь два года назад, поклонники были убеждены, что союз долговечен. Когда же в 2013 году у пары родился сын Иван, а через три года дочь Варвара сомнения у поклонников отпали напрочь.

Даже самые неприятные слухи не смогли разрушить их брак, но уже осенью прошлого года Степан внезапно объявил о том, что он вместе с супругой принял решение развестись.

«Мы развелись еще в начале августа. Никаких конфликтов по поводу раздела имущества и денег не было. Мы давно уже не живем вместе, потому развод стал вполне логичным завершением отношений. Мы с Женей цивилизованные люди, очень уважаем друг друга, потому и решили не скандалить из-за финансов», - признается Меньшиков.

Для самого же шоумена самым важным в жизни остаются его дети. Пятилетний Иван и полуторагодовалая Варвара буквально купаются во внимании отца, готового исполнить любые их капризы.

«Алименты я вообще не плачу, мне их не назначили. Я просто помогаю детям, покупаю им все, что нужно. Видимся с детьми очень часто, я стараюсь принимать активное участие в их жизни», - поделился Степан.


Николай Офицеров
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