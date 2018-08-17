Авиаперевозчик намерен взыскать убытки с Панина за задержку рейса в Крыму

Артист вел себя неподобающе, поэтому на место пришлось вызвать полицию для осмотра его багажа и кресла.

Актер Алексей Панин в последний момент передумал вылетать из Крыма рейсом Севастополь-Москва вместе со своей дочерью. В последний момент пассажиры решили остаться на полуострове и покинули авиалайнер. Уход из салона, по правилам, сопровождается приездом наряда правоохранителей и обследованием борта. Это привело к задержке отправки самолета авиакомпании «Россия», поэтому перевозчик намерен возместить полученные убытки, взыскав деньги с Панина. Сообщалось, что артист якобы устроил дебош в салоне, ходил пьяным и не слушался бортпроводников.

По словам самого актера, он не устраивал скандалов в самолете, а вынужден был сняться с полета с дочерью по собственным причинам: им захотелось еще сутки отдохнуть в Крыму. Также актер заметил, что никаких проблем у него с полицией, пилотами и стюардессами не возникло.

Никита Готский