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| | «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева

«Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева

Сегодня, 17:05

Николай Зиновьев был автором более чем 200 песен для таких исполнителей, как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Станислав Садальский решил не оставаться в стороне и выразил соболезнования в связи с уходом поэта из жизни.

На своей странице в Instagram актёр начал с того, что 17 августа не стало автора многих известных и любимых песен. Он рассказал и о том, что о смерти поэта ему сообщила его супруга, с которой Стас снимался в фильме «Лес». Садальский рассказал о том, что Зиновьев на протяжении многих лет страдал от болезни Паркинсона, что не мешало находиться ему в чистом сознании.

«Мы пытались помочь, но болезнь поставила крест на творчестве», - пишет актёр. Он выразил свои соболезнования, а также пожелал жене Николая сил и терпения. Он отметил, что супруга всегда поддерживала Зиновьева, помогая ему бороться с болезнью. В конце публикации Станислав привёл список песен, вышедших из-под пера поэта, вспомнив про «Паромщика» в исполнении Аллы Пугачёвой и «Казанову», спетого Валерием Леонтьевым.


Соломон Эспи
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