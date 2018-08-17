«Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева

Николай Зиновьев был автором более чем 200 песен для таких исполнителей, как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Станислав Садальский решил не оставаться в стороне и выразил соболезнования в связи с уходом поэта из жизни.

На своей странице в Instagram актёр начал с того, что 17 августа не стало автора многих известных и любимых песен. Он рассказал и о том, что о смерти поэта ему сообщила его супруга, с которой Стас снимался в фильме «Лес». Садальский рассказал о том, что Зиновьев на протяжении многих лет страдал от болезни Паркинсона, что не мешало находиться ему в чистом сознании.

«Мы пытались помочь, но болезнь поставила крест на творчестве», - пишет актёр. Он выразил свои соболезнования, а также пожелал жене Николая сил и терпения. Он отметил, что супруга всегда поддерживала Зиновьева, помогая ему бороться с болезнью. В конце публикации Станислав привёл список песен, вышедших из-под пера поэта, вспомнив про «Паромщика» в исполнении Аллы Пугачёвой и «Казанову», спетого Валерием Леонтьевым.

Соломон Эспи