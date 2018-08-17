Бывший муж Лорак надеется, что певица простит мужа-изменника

Юрий Фалеса прокомментировал скандал с изменой Мурата Налчаджиоглу.

В прошлом месяце в Сети появилось видео, на котором супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу весело проводит время в компании предполагаемой любовницы. Артистка упрямо не комментирует ситуацию, а в СМИ все чаще пишут о скором разводе пары – об этом якобы говорит то, что Лорак больше не носит обручальное кольцо. Многие звезды шоу-бизнеса высказались по поводу возможного расставания супругов, не стал молчать и бывший муж Лорак Юрий Фалеса. Сейчас он готов протянуть руку помощи бывшей возлюбленной.

57-летний украинский продюсер следит за личной жизнью Налчаджиоглу и Лорак, и считает, что они вправе жить, как им угодно. Если их брак все еще существует, значит супругов устаивает сложившаяся ситуация. Но Фалеса надеется, что певица простит мужа-изменника, так как у них есть общий маленький ребенок. Бывший муж Лорак хочет верить, что ей и ее супругу «хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить».