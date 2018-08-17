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| | Гоша Куценко назвал российский кинематограф институтом благородных девиц

Гоша Куценко назвал российский кинематограф институтом благородных девиц

Сегодня, 16:59

Артист считает, что в жизни женщины могут себе позволить быть безработными, главное, дабы они являлись счастливыми с мужьями.

 

Актер Гоша Куценко будет рад, если его дочь захочет сниматься в кино, так как киноиндустрия, добавил он, это более женская специализация. Рассуждая, артист назвал российский кинематограф институтом благородным девиц, так как эта сфера, считает он, идеально подходит только для представительниц прекрасного пола.

У Куценко три дочери, самая старшая: 22-летняя Полина. Более десяти лет назад она снялась в сериале «На пути к сердцу», сегодняшним зрителям она известна по ролям в проектах «Последний мент» и «Компенсация». Актер обрадовался, когда дочь заявила ему о желании стать артисткой. Сама девушка счастлива не только в кино, у нее есть возлюбленный, молодой режиссер, с которым Гоша не помнит, как познакомился. Тем не менее, он рад счастью Полины, а так «меня все устраивает».


Никита Готский
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