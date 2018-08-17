«Замечательный сосед»: Влад Кадони умилил поклонников фото с рыжим котиком

В своем Instagram-аккаунте ведущий рассказал, что в «Доме-2» появился рыжий кот. Пользователям такой «сосед» понравился, некоторые даже начали предлагать, как его назвать.

Влад Кадони активно ведет личный микроблог в Instagram и часто делится с подписчиками не только фото и видео, но своими размышлениями и событиями из личной и профессиональной жизни. Накануне он рассказал, что отправляется на Сейшелы «наводить там свои порядки». Его поклонники обрадовались такой новости и выразили надежду, что наконец-то выпуски «Дома-2» перестанут быть «пресными и томными».

За сутки ведущий уже успел рассказать подписчикам о погоде на Сейшелах и новом обитателе «Дома-2». Фото «замечательного соседа», поселившегося в доме, умилили поклонников, так как им оказался рыжий кот. Фанаты ведущего отметили, что такой сосед действительно хороший. Подписчики позитивно оценили такую новость: «Как же я люблю кошек... мммм красавец», «Обожаю кошечек и котиков», «Красавчик», «Грациозный сосед». Некоторые даже предложили, как назвать рыжего соседа, а другие предостерегли ведущего: «Главное, чтоб не бросили, как игрушку...когда неудобно станет».

Виктория Озерова