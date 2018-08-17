"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии «Не лезьте в мою реальность»: Тимати разозлился из-за критики его роскошной жизни У Крымского моста археологи нашли останки вымершего предка кита Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший
| | «Замечательный сосед»: Влад Кадони умилил поклонников фото с рыжим котиком

«Замечательный сосед»: Влад Кадони умилил поклонников фото с рыжим котиком

Сегодня, 16:27

В своем Instagram-аккаунте ведущий рассказал, что в «Доме-2» появился рыжий кот. Пользователям такой «сосед» понравился, некоторые даже начали предлагать, как его назвать.

Влад Кадони активно ведет личный микроблог в Instagram и часто делится с подписчиками не только фото и видео, но своими размышлениями и событиями из личной и профессиональной жизни. Накануне он рассказал, что отправляется на Сейшелы «наводить там свои порядки». Его поклонники обрадовались такой новости и выразили надежду, что наконец-то выпуски «Дома-2» перестанут быть «пресными и томными».

За сутки ведущий уже успел рассказать подписчикам о погоде на Сейшелах и новом обитателе «Дома-2». Фото «замечательного соседа», поселившегося в доме, умилили поклонников, так как им оказался рыжий кот. Фанаты ведущего отметили, что такой сосед действительно хороший. Подписчики позитивно оценили такую новость: «Как же я люблю кошек... мммм красавец», «Обожаю кошечек и котиков», «Красавчик», «Грациозный сосед». Некоторые даже предложили, как назвать рыжего соседа, а другие предостерегли ведущего: «Главное, чтоб не бросили, как игрушку...когда неудобно станет».


Виктория Озерова
Новости по теме
«И как Вы книги пишите»: Поклонники раскритиковали пост Розы Сябитовой за ошибки
«И как Вы книги пишите»: Поклонники раскритиковали пост Розы Сябитовой за ошибки

 В своем Instagram-аккаунте ведущая поделилась мнением по поводу работы и жизни, но подписчикам это не понравилось. Некоторые из них даже назвали размышления…

«Женитесь уже»: Поклонники считают, что из Бузовой и Кадони выйдет прекрасная пара
«Женитесь уже»: Поклонники считают, что из Бузовой и Кадони выйдет прекрасная пара

 Ольга Бузова часто пишет о том, что ей не хватает любви, и она устала от поисков своей второй половинки. Поклонники настолько устали от её публикаций, что…

Бузова отказалась называть Влада Кадони красивым мужчиной
Бузова отказалась называть Влада Кадони красивым мужчиной

Экстрасенс Влад Кадони опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с Ольгой Бузовой. Их сфотографировали во время съемок конкурса «Свадьба на…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости