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| | Муж Алены Водонаевой объявил о ее беременности

Муж Алены Водонаевой объявил о ее беременности

Сегодня, 16:20

Экс-звезда «Дом-2» не признается в своем положении, скрывая его под свободными нарядами.

 

На музыкальном мероприятии в Нижнем Новгороде муж Алены Водонаевой Алексей Комов, выступающий под псевдонимом Косинус, заявил, что его супруга подарит ему ребенка. После этого пользователи мировой Сети пытаются разглядеть округлившийся живот ведущей на новых изображениях в Instagram-аккаунте.

В сентябре 2017 года Водонаева неожиданно для многих вышла замуж за давнего друга, коим являлся диджей Алексей Косинус. Свадьба прошла на родине жениха: в Санкт-Петербурге. Молодожены на праздник не позвали даже собственных родителей.

Ранее Алена являлась супругой предпринимателя Алексея Малакеева. В 2010 году у нее родился сын Богдан, но вскоре пара разошлась. Два года назад звезда снова решила связать себя узами брака, на этот раз – с татуировщиком Антоном Коротковым, но перед ЗАГСом они разошлись.


Никита Готский
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