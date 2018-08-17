Муж беременной Алёны Водонаевой посвятил ей песню

Не так давно на слухи о своей беременности Алёна оправдывала свой животик тем, что съела дыньку, но дело оказалось вовсе не в ней.

Вернувшись из отдыха в США, муж звезды отправился в Новгород на музыкальный фестиваль. После очень энергичного и зажигательного выступления, объявляя последний трек, вперемешку с фразами, заводящими толпу, ди-джей выкрикнул, что последняя песня посвящается его любимой беременной жене.

Сама Алёна пока не комментировала эту случайную оплошность своего мужа, но судя по тому, что ей бы не хотелось, чтобы про это так быстро узнали, она, мягко говоря, не в восторге. Ранее звезда заявляла, что они с Алексеем детей не планируют, к тому же ребёнок от первого брака уже есть. Рождение первенца Богдана было для Алёны настоящим чудом, так как у неё имелись проблемы со здоровьем. Именно из-за боязни того, что люди могут её «сглазить» она не хотела чтобы эту новость все узнали раньше времени.

Напомним, что последние несколько месяцев Алёна отдыхала в США с Алексеем Косинусом и сыном от первого брака. Молодая пара успела обвенчаться в Лас-Вегасе.

Святослав