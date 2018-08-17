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Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

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| | «Уловил свой пиар»: Пассажирка рейса Симферополь-Москва раскрыла подробности дебоша Панина

«Уловил свой пиар»: Пассажирка рейса Симферополь-Москва раскрыла подробности дебоша Панина

Сегодня, 16:08

Свидетель происшествия призналась, что у нее появилось нехорошее предчувствие, когда она увидела на борту самолета скандального актера.

 

Пассажирка рейса Симферополь-Москва, задержавшегося на два часа из-за желания Алексея Панина остаться на полуострове, раскрыла подробности дебоша, организованного актером. Женщина рассказала, что сразу почувствовала, что произойдет что-то нехорошее. Она отметила, что артист шел к своему месту, самовлюбленно поглядывая на пассажиров, мысленно говоря «смотрите на меня». «В тот момент он уловил свой пиар», - заявила пассажирка. Когда самолет вышел на взлетную полосу, Панин продолжал «дефилировать» по рядам. Все замечания пилота и стюардесс актер игнорировал, добавила очевидец. В итоге рейс решили вернуть в аэропорт. Женщина отметила, что актер говорил тихо и не скандалил, однако в его возмущении слышались угрозы в адрес экипажа. После пассажирам сообщили, что самолет возвращается обратно, а рейс задержат в среднем на 40 минут. Свидетель добавила, что пассажиры возмущались данному решению, поскольку у многих были дети.

Сегодня Алексей Панин опроверг свою причастность к дебошу, заявив, что журналисты «раздули» ситуацию, возникшую на борту самолета Симферополь-Москва. В опубликованном в Сети видео Панин, втянувший в свой скандал и дочку Анну, заявил, что решил просто остаться в столице Крыма по известным ему причинам.

Правоохранительные органы в действиях актера не обнаружили никаких правонарушений. Кроме того, у пассажиров и экипажа претензий к Панину не было. Однако в авиакомпании «Россия» заявили, что Алексею Панину придется возместить убытки за двухчасовую задержку рейса. В компании отметили, что даже, если пассажир ведет себя мирно, его желание покинуть борт приведет к задержке самолета.


Мирослава Донцова
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