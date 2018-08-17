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| | «Не лезьте в мою реальность»: Тимати разозлился из-за критики его роскошной жизни

«Не лезьте в мою реальность»: Тимати разозлился из-за критики его роскошной жизни

Сегодня, 15:32

По словам Тимати, прежде всего людям стоит смотреть на то, чего достигают в этой жизни они сами.

Творчество знаменитости и его музыкального лейбла Black Star не раз критиковали за иногда своеобразное качество, однако артист молчал. Когда же речь дошла до негатива в сторону его финансового положения, произошло редкое явление – исполнитель не выдержал и решил оправдаться перед подписчиками. По словам Тимати, своей роскоши он достиг, не совершая какие-то незаконные действия. «Я никому ничего не должен и помогаю исключительно по собственному желанию», - подчеркнул певец, отвечая критикам, считающим, что богатые люди обязаны вкладывать средства в благотворительность.

Тимати подчеркнул, что он честно платит налоги, так что и тратить финансы имеет право так, как сам пожелает. «Не лезьте в мою реальность», - призвал артист, рекомендуя всем недовольным пробиваться так, как это делал и он. Некоторые подписчики поддержали его, однако другие отметили, что всё равно не верят в законность больших заработков – из-за слабого качества творчества. Были и те, кто посчитал, что раз артист разозлился, значит, точно чувствует за собой вину.


Ирина Летинская
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