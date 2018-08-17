«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший «Вторая Бузова?»: Анна Седокова перестала грезить о мужчинах Тюменские медики вылечили пациентку с четвертой стадией рака Учёные нашли равноценную замену сексу Дизайнеры выведали верную длину мужских шорт В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных
| | «Ходячий Макдональдс»: 20-летний сын Шварценеггера ужаснул «пышнотелым» видом

«Ходячий Макдональдс»: 20-летний сын Шварценеггера ужаснул «пышнотелым» видом

Сегодня, 15:12

Пользователям стало стыдно за парня, который выглядит хуже своего 71-летнего отца.

Общественность давно обратила внимание на младшего сына знаменитого актера Арнольда Шварценеггера. Кристофер Шварценеггер ничем не похож на знаменитого отца. Парень учится в университете и старается не попадаться на глаза журналистам. Отсутствие интереса к спорту – главное, что отличает Кристофера от отца.

Иногда папарацци удается подкараулить Шварценеггер-младшего и сделать несколько снимков. Так недавнее фото Кристофера, опубликованное в Сети, вызвало бурю негодований среди юзеров. На кадре располневший 20-летний сын Терминатора запечатлен возле машины. Кристофер ужаснул пользователей «пышнотелым» видом. Многие отметили, что парень вовсе не похож на своего легендарного папу, который в его годы прокладывал себе дорогу к титулу «Мистер Олимпия». «Ходячий Макдональдс», «Он просто на массе», «Тот случай, когда яблоко упало слишком далеко от яблони», «Как говорится, в семье не без урода», «Полная противоположность Арни», - комментируют фолловеры внешний вид наследника актера.

Другие заступились за парня: «Почему, если отец бывший качок, то сын должен быть таким же? Ну, второй сын решил последовать за отцом. Но это сугубо личное дело каждого, никто никому ничего не обязан. Каждый живёт так, как хочет». Еще одни отметили, что виноват сам отец, который не уделяет сыну внимания.


Мирослава Донцова
Новости по теме
«Полуголое» фото внебрачного сына Шварценеггера «взорвало» Сеть
«Полуголое» фото внебрачного сына Шварценеггера «взорвало» Сеть

 «Полуголое» фото внебрачного сына экс-губернатора и знаменитого актера Арнольда Шварценеггера «взорвало» Сеть. На снимке 20-летний Джозеф Баэна запечатлен на…

Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце
Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце

70-летнего Арнольда Шварценеггера выписали из клиники в Лос-Анджелесе после проведенной операции на открытом сердце. Об этом сообщил представитель…

Крис Прэтт встречается с дочкой Шварценеггера
Крис Прэтт встречается с дочкой Шварценеггера

 Американский актер Крис Прэтт больше не скрывает своих отношений со старшей дочкой знаменитого «Терминатора» Арнольда Шварценеггера. Папарацци снял влюблённую…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости