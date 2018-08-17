«Ходячий Макдональдс»: 20-летний сын Шварценеггера ужаснул «пышнотелым» видом

Пользователям стало стыдно за парня, который выглядит хуже своего 71-летнего отца.

Общественность давно обратила внимание на младшего сына знаменитого актера Арнольда Шварценеггера. Кристофер Шварценеггер ничем не похож на знаменитого отца. Парень учится в университете и старается не попадаться на глаза журналистам. Отсутствие интереса к спорту – главное, что отличает Кристофера от отца.

Иногда папарацци удается подкараулить Шварценеггер-младшего и сделать несколько снимков. Так недавнее фото Кристофера, опубликованное в Сети, вызвало бурю негодований среди юзеров. На кадре располневший 20-летний сын Терминатора запечатлен возле машины. Кристофер ужаснул пользователей «пышнотелым» видом. Многие отметили, что парень вовсе не похож на своего легендарного папу, который в его годы прокладывал себе дорогу к титулу «Мистер Олимпия». «Ходячий Макдональдс», «Он просто на массе», «Тот случай, когда яблоко упало слишком далеко от яблони», «Как говорится, в семье не без урода», «Полная противоположность Арни», - комментируют фолловеры внешний вид наследника актера.

Другие заступились за парня: «Почему, если отец бывший качок, то сын должен быть таким же? Ну, второй сын решил последовать за отцом. Но это сугубо личное дело каждого, никто никому ничего не обязан. Каждый живёт так, как хочет». Еще одни отметили, что виноват сам отец, который не уделяет сыну внимания.

Мирослава Донцова