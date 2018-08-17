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| | Британская толстушка-актриса исполнила свою мечту, спародировав Ким Кардашьян

Британская толстушка-актриса исполнила свою мечту, спародировав Ким Кардашьян

Сегодня, 14:45

Джемма Коллинз не так сильно прославилась ролями в большом кино, но получила свою славу после реалити-шоу The Only Way Is Essex.

В своем блоге Instagram она решила повторить несколько наиболее популярных в Instagram откровенных фотографий бессменной звезды Instagram и также звезды реалити Ким Кардашьян-Уэст.

37-летняя британская толстушка-актриса решила не только копировать позы светской львицы, но и ее одежду, нисколько не стесняясь особенностей собственной фигуры. В описании Коллинз высказала слова благодарности компании htc, которая помогла ей с организацией съемок и отметила также, что, спародировав Ким Кардашьян, она смогла исполнить собственную мечту.

Подписчикам британки весьма понравилась идея, которую воплотила жизнь Коллинз, потому они не стеснялись высказывать ей собственное восхищение в комментариях. «Идеальное исполнение. Я бы однозначно хотела стать ее подругой. Настоящая женщина. Как раз то, что требуется этой стране», - пишет одна из подписчиц в комментариях.

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда британка пытается спровоцировать скандал вокруг своей персоны. В апреле для рекламы ее линии одежды, работавшие на Коллинз дизайнеры, взяли тела известных plus-size моделей и наложили на них голову Коллинз. Узнав об этом, оскорбленные модели тут же начали угрожать Джемме судом и отмечать, что она ведет себя непрофессионально и навязчиво.


Николай Офицеров
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