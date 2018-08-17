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| | Жены Брэда Питта попали в перечень самых высокооплачиваемых актрис

Жены Брэда Питта попали в перечень самых высокооплачиваемых актрис

Сегодня, 14:43

Журналисты Forbes внесли в список Дженнифер Энистон и Анджелину Джоли. Последняя стремится развестись с артистом на самых выгодных для себя условиях.

Первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых актрис заняла Скарлетт Йоханссон, которая за один год трудовой деятельности записала на свои банковские счета 40,5 миллионов долларов. Далее расположилась Анджелина Джоли с показателем 28 миллионов «зеленых». Замкнула топ-3 еще одна бывшая жена Брэда Питта Дженнифер Энистон, за 2017-2018 годы заработала 20 миллионов долларов.

Прежде сообщалось, что Анджелина Джоли с помощью суда намерена взыскать с экс-супруга алименты на содержание детей. По ее словам, после расставания Брэд Питт не перечислил ей никаких денег, хотя юристы актера опровергают такое заявление бывшей жены голливудской звезды, отмечая, что Брэд со старта бракоразводного процесса отдал ей 13 миллионов долларов, а также предоставил кредит на покупку частного дома.


Никита Готский
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