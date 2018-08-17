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| | Отказавшейся выступать в Крыму Лайме Вайкуле могут запретить выступления в России

Отказавшейся выступать в Крыму Лайме Вайкуле могут запретить выступления в России

Сегодня, 14:37

Правоохранительные органы занимаются проверкой законности музыкальной деятельности певицы, а также организаторов ее концертов.

 

Скандал вокруг неосторожного высказывания о Крыме Лаймы Вайкуле по-прежнему не стихает. Певица заявила, что ни при каких обстоятельствах и ни за какие гонорары не намерена выступать в городах АРК. Многие фанаты были шокированы данным высказыванием артистки.

Госорганы намерены установить правомерность организации концертной деятельности латвийской звезды на территории РФ. Для проверки собираются все сведения в виде фото и видеоматериалов о концертах певицы, а также данные о ее доходах и гонорарах. В МВД России отмечается, что артисты, посещающие Российскую Федерацию с гастролями, обязаны следовать многим правилам. Кроме штрафа, Лайме Вайкуле могут запретить организовывать выступления в России. Вайкуле пока никак не прокомментировала интерес правоохранительных органов к ее деятельности.

Ранее Лайма заявила, что бурная реакция на ее заявление о выступлениях в Крыму очень удивила ее. Певица отметила, что своим высказыванием она не планировала кого-то обидеть, тем более, что Россию она «любит всем сердцем». Исполнительница добавила, что незамедлительно поедет в Крым после того, как ЕС отменит санкции против РФ.

Возглавляющий комитет парламента АРК по туризму Алексей Черняк также высказался об отказавшейся ехать на полуострове Лайме Вайкуле. Он отметил, что артистка в первую очередь лишает себя возможностей полюбоваться красотами полуострова. Черняк добавил, что жители республики никого насильно не заставляют выступать в Крыму.


Мирослава Донцова
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 Латвийский композитор отметил, что еще не говорил с артисткой по этому поводу, так как он находился в отпуске, но объявил, что она сама решает, что ей делать.

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