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| | «Не стравить вам друзей»: Киркоров прокомментировал скандальный комментарий в адрес Лободы

«Не стравить вам друзей»: Киркоров прокомментировал скандальный комментарий в адрес Лободы

Сегодня, 14:42

Поп-король отечественной эстрады отметил, что ничего плохого о коллеге «в мыслях даже не имел», и объяснил, что его замечание «надолго ли» относилось к приоритетам певицы, а не ее месту на сцене.

В начале текущего месяца Светлана Лобода поделилась в своем Instagram-аккаунте видео с интервью Аллы Пугачевой, в котором она рассказывала, что пожертвовала семьей ради сцены. Певица отметила, что это ей «до боли знакомо и близко». Поклонники засыпали звезду комплиментами, среди комментаторов даже отметился Филипп Киркоров. Поп-король оставил короткое замечание «Знакомо… надолго ли…», в котором многие увидели едкий намек. Пользователи встали на защиту Светланы Лободы и раскритиковали Киркорова за «немужской поступок». Недавно в Instagram-аккаунте певца появилась публикация, в которой он прокомментировал скандальный комментарий в адрес Лободы. Он отметил, что хейтерам не удастся «стравить друзей», а каждый слышит то, что хочет. На видео Киркоров предстал с Лободой. Он уточнил, что ничего плохого о коллеге «в мыслях даже не имел», и рассказал, что его комментарий касался того, надолго ли у Лободы в приоритете будет карьера. Сама певица завершила все поцелуем.

Поклонники Филиппа Киркорова позитивно оценили его шаг: «Браво Фил! Так и надо!», «Вы молодец настоящий друг». Но некоторые и в этом увидели недостойное поведение: «Недалекие. Зачем артистам вообще реагировать на коменты? Неумно. Игнор и все».


Виктория Озерова
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