Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников

Подписчики страницы Иосифа Пригожина даже не смогли сразу понять: кого он сфотографировал на берегу Женевского озера.

На первый взгляд, это была незнакомая хрупкая девушка, которая случайно попала в объектив продюсера. Но постоянные читатели страницы знали, что Иосиф часто любит заставать врасплох Валерию на отдыхе, снимая в самых необычных ситуациях. Вот и на этом снимке певица, стараниями мужа, предстала выходящей из озера в купальнике. Почитатели Валерии были сражены её безупречной фигурой, которая сразу убавляет 30 лет возраста.

Сразу бросились в глаза плоский живот, стройные ноги без малейших признаков целлюлита и прямая осанка. Читатели льстиво заметили Пригожину: «Всё ради вас». Поклонники помнят, что называли эту пару «Красавица и Шрек», отмечая разительный контраст двух супругов. Ещё недавно они посетили Северный Кавказ, а теперь любуются красотами Альп.

Дмитрий Брокгауз