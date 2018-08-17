«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

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«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

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Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

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| | Актриса российских ситкомов попала в больницу при попытках похудеть

Актриса российских ситкомов попала в больницу при попытках похудеть

Сегодня, 14:19

Светлана Степанковская, снявшаяся в ситкомах «Деффчонки» и «Универ», попала к медикам из-за попытки быстро сбросить вес.

Со слов актрисы, избавиться от лишних килограммов артистке нужно было перед новыми съёмками. Девушка купила дорогостоящие таблетки, которые нужно было принимать 10 раз в день. В начале они давали обещанный эффект, актриса сбрасывала по полкило в день, чувствовала себя бодро, был прилив энергии и жизнерадостность. Однако побочные эффекты не заставили себя долго ждать. Появилась тошнота, головокружения, полностью пропал аппетит. Еда казалась совершенно безвкусной, будто из пластика. Также начались проблемы с сердцем.

В какой-то момент Светлана даже не могла встать с кровати утром, и ей пришлось вызвать скорую. Медики сделали промывание организма, очистку крови, после чего ей стало лучше. Медработники предостерегают, что подобные препараты зачастую продают мошенники, поэтому от покупки и употребления подобного нужно отказаться. В лучшем случае там будет обыкновенное плацебо, а в худшем неизвестный состав препаратов, включая наркотические. Для Степанковской всё закончилось хорошо, но она рисковала получить серьёзные заболевания.


Святослав
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