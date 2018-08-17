Актриса российских ситкомов попала в больницу при попытках похудеть

Светлана Степанковская, снявшаяся в ситкомах «Деффчонки» и «Универ», попала к медикам из-за попытки быстро сбросить вес.

Со слов актрисы, избавиться от лишних килограммов артистке нужно было перед новыми съёмками. Девушка купила дорогостоящие таблетки, которые нужно было принимать 10 раз в день. В начале они давали обещанный эффект, актриса сбрасывала по полкило в день, чувствовала себя бодро, был прилив энергии и жизнерадостность. Однако побочные эффекты не заставили себя долго ждать. Появилась тошнота, головокружения, полностью пропал аппетит. Еда казалась совершенно безвкусной, будто из пластика. Также начались проблемы с сердцем.

В какой-то момент Светлана даже не могла встать с кровати утром, и ей пришлось вызвать скорую. Медики сделали промывание организма, очистку крови, после чего ей стало лучше. Медработники предостерегают, что подобные препараты зачастую продают мошенники, поэтому от покупки и употребления подобного нужно отказаться. В лучшем случае там будет обыкновенное плацебо, а в худшем неизвестный состав препаратов, включая наркотические. Для Степанковской всё закончилось хорошо, но она рисковала получить серьёзные заболевания.

Святослав