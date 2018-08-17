«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший «Вторая Бузова?»: Анна Седокова перестала грезить о мужчинах Тюменские медики вылечили пациентку с четвертой стадией рака Учёные нашли равноценную замену сексу Дизайнеры выведали верную длину мужских шорт В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных
| | "Пытается повторить успех Бузовой": Ксения Собчак снова запела, но не совсем удачно

"Пытается повторить успех Бузовой": Ксения Собчак снова запела, но не совсем удачно

Сегодня, 14:15

Ведущая "Дома-2" разочаровала фанатов своими вокальными способностями.

 На данный момент Ксения Собчак вместе с семьей проводит время в отпуске. В основном, звезда отдыхает на яхте со своим супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном, но теплые летние вечера знаменитость любит проводить в компании друзей. Фрагменами своей насыщенной жизни Собчак делится с поклонниками. Недавно в Интернете появилось видео, где телеведущая поет в караоке. Под роликом моментально появилось множество недовольных комментариев, подписчики стали критиковать вокальные данные Ксении. По мнению пользователей, артистка хочет повторить успех Ольги Бузовой, однако Собчак подчеркнула, она сама прекрасно понимает, что поет не очень хорошо и таким образом просто решила показать людям, что нужно уметь над собой посмеяться. Со слов телеведущей становится понятно - строить карьеру певицы она не планирует.


В отличие от Собчак, младшая сестра Ольги Бузовой, Анна, попыталась "поймать волну" популярности, открыв свой бизнес по созданию модной брендированной обуви. На своей странице в Instagram предпринимательница поделилась с фанатами "секретом", о котором молчала много времени. Со слов Анны, она уже на протяжении нескольких лет работает над воплощением своей мечты в реальность. Ранее Анна продавала авторские футболки и другие вещи. Теперь же бизнес-леди пригласила всех желающих посетить открытие шоурума, где покупатели получат футболки с ручной вышивкой в качестве подарка.


Новости по теме
Голая семья Собчак вместе отдыхает в Таиланде
Голая семья Собчак вместе отдыхает в Таиланде

Ксения Собчак считает, что заслужила себе отдых в Таиланде вместе со своей семьей. При этом, некоторые подписчики отметили, что ей иногда следует побыть просто…

Собчак и Виторган заполонили микроблоги снимками с сыном
Собчак и Виторган заполонили микроблоги снимками с сыном

Многие поклонники Ксении Собчак и Максима Виторгана были шокированы поведением своих кумиров, которые долгое время не афишировали снимки со своим сыном, а…

Ксения Собчак жестко ответила на критику ее образа жизни
Ксения Собчак жестко ответила на критику ее образа жизни

Ксения Собчак часто публикует в интернете фотографии из своей жизни, что и стало причиной для нападок со стороны поклонников. Они считают, что знаменитость…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости