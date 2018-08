"Пытается повторить успех Бузовой": Ксения Собчак снова запела, но не совсем удачно

Ведущая "Дома-2" разочаровала фанатов своими вокальными способностями.

На данный момент Ксения Собчак вместе с семьей проводит время в отпуске. В основном, звезда отдыхает на яхте со своим супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном, но теплые летние вечера знаменитость любит проводить в компании друзей. Фрагменами своей насыщенной жизни Собчак делится с поклонниками. Недавно в Интернете появилось видео, где телеведущая поет в караоке. Под роликом моментально появилось множество недовольных комментариев, подписчики стали критиковать вокальные данные Ксении. По мнению пользователей, артистка хочет повторить успех Ольги Бузовой, однако Собчак подчеркнула, она сама прекрасно понимает, что поет не очень хорошо и таким образом просто решила показать людям, что нужно уметь над собой посмеяться. Со слов телеведущей становится понятно - строить карьеру певицы она не планирует.