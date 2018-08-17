«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

У Крымского моста археологи нашли останки вымершего предка кита Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший «Вторая Бузова?»: Анна Седокова перестала грезить о мужчинах Тюменские медики вылечили пациентку с четвертой стадией рака Учёные нашли равноценную замену сексу Дизайнеры выведали верную длину мужских шорт В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец
| | Память Ареты Франклин почтят на Video Music Awards

Память Ареты Франклин почтят на Video Music Awards

Сегодня, 14:02

Участники мероприятия отдадут должное наследию исполнительницы. Как это будет сделано, не сообщается.

 

Церемония вручения наград премии Video Music Awards, где почтят память Ареты Франклин, состоится 20 августа. Певица умерла вчера в возрасте 77 лет, за свою жизнь она заполучила огромное количество наград, включая «Грэмми».

На смерть Франклин отреагировали в агентстве NASA. Сотрудники организации опечалены такой потерей, в связи с чем решили назвать один из астероидов, вращающихся вокруг Марса, именем певицы. Космический камень нашли восемь лет назад во время миссии NEOWISE, его диаметр составляет четыре километра.

Экс-глава США Барак Обама, комментируя смерть Франклин, заявил, что в ее голосе афроамериканское общество ощущало свою историю со всеми прилегающими факторами: силой, болью, тьмой, светом, поискам освобождения и завоеванное уважение.

Сожалеет о смерти Ареты Франклин и российская исполнительница Лариса Долина. Умершую она называет своим учителем и лучшей в стиле «соул». Благодаря ей Долина научилась фразировке, способностям «складывать фиоритуры» и чувствовать музыку.


Никита Готский
Новости по теме
Российские пользователи соцсетей цинично высказались о смерти Ареты Франклин
Российские пользователи соцсетей цинично высказались о смерти Ареты Франклин

 По их мнению, все переживают об ушедшей из жизни «королеве соула», но выглядит это якобы наигранно.

Арета Франклин погибает от онкологического заболевания
Арета Франклин погибает от онкологического заболевания

 Масса американской певицы в настоящее время составляет 39 килограммов. Близкие артистки ожидают самого худшего. Информацию об этом распространяет TMZ.

В Петербурге концертом почтят память погибших в годовщину теракта
В Петербурге концертом почтят память погибших в годовщину теракта

3 апреля жители Петербурга почтят память жертв теракта, случившегося ровно год назад. Добровольцы раздадут 1 тысячу белых роз, в зале «Октябрьский» вокалисты…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости