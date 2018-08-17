Память Ареты Франклин почтят на Video Music Awards

Участники мероприятия отдадут должное наследию исполнительницы. Как это будет сделано, не сообщается.

Церемония вручения наград премии Video Music Awards, где почтят память Ареты Франклин, состоится 20 августа. Певица умерла вчера в возрасте 77 лет, за свою жизнь она заполучила огромное количество наград, включая «Грэмми».

На смерть Франклин отреагировали в агентстве NASA. Сотрудники организации опечалены такой потерей, в связи с чем решили назвать один из астероидов, вращающихся вокруг Марса, именем певицы. Космический камень нашли восемь лет назад во время миссии NEOWISE, его диаметр составляет четыре километра.

Экс-глава США Барак Обама, комментируя смерть Франклин, заявил, что в ее голосе афроамериканское общество ощущало свою историю со всеми прилегающими факторами: силой, болью, тьмой, светом, поискам освобождения и завоеванное уважение.

Сожалеет о смерти Ареты Франклин и российская исполнительница Лариса Долина. Умершую она называет своим учителем и лучшей в стиле «соул». Благодаря ей Долина научилась фразировке, способностям «складывать фиоритуры» и чувствовать музыку.

Никита Готский