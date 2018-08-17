Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову»

Фанаты певицы выяснили, с кем останется Ольга в финале своего любовного проекта.

Страсти вокруг шоу «Замуж за Бузову» только накаляются. Пока проект готовится к премьере, фанаты артистки проводят свое расследование, в ходе которого пытаются выяснить, кто стал женихом Ольги в финале.

Детективам-очевидцам удалось приблизиться к истине. В Сети появилось видео со свидания певицы и одного из участников шоу. Компромат сделан в Сочи, куда Ольга прилетела со своим концертом. Артистка попалась на ужине в рыбном ресторане. Певица посетила заведение, как утверждают очевидцы, вместе с избранником - победителем шоу «Замуж за Бузову». Им оказался сочинский ведущий Сергей Зеленский. Отмечается, что Ольга и Сергей после ужина в ресторане покинули его вместе. Многие фанаты уверены, что Бузову разоблачили еще до выхода на экраны любовного проекта.

В комментариях к видеоролику многие пользователи отметили, что не верят в роман Зеленского и Бузовой. Фолловеры отмечают, что все это устроено специально для пиара, поскольку по контракту Ольге нельзя появляться с победителем на публике, пока не закончится проект. «Подогревают слухи, чтобы просмотров было больше», - уверены пользователи. Еще одни юзеры вспомнили, что ранее Ольга была замечена и с другими участниками шоу. Другие утверждают, что певица не сможет обрести счастье и останется одинокой.

Мирослава Донцова