Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову»

Пока шоу "Замуж за Бузову" готовят к премьере, поклонники певицы продолжают расследовать, с кем из парней она осталась в финале. В распоряжение Super попало видео со свидания Ольги @buzova86 и участника Сергея Зеленского. Артистка прилетела в Сочи на гастроли и выкроила время для ужина с сочинским ведущим мероприятий. Пара провела вечер в рыбном ресторане, который покинули вдвоем. #замужзабузову Совпадение?

A post shared by SUPER (@super.ru) on Aug 17, 2018 at 1:41am PDT