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| | Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову»

Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову»

Сегодня, 13:26

Фанаты певицы выяснили, с кем останется Ольга в финале своего любовного проекта.

Страсти вокруг шоу «Замуж за Бузову» только накаляются. Пока проект готовится к премьере, фанаты артистки проводят свое расследование, в ходе которого пытаются выяснить, кто стал женихом Ольги в финале.

Детективам-очевидцам удалось приблизиться к истине. В Сети появилось видео со свидания певицы и одного из участников шоу. Компромат сделан в Сочи, куда Ольга прилетела со своим концертом. Артистка попалась на ужине в рыбном ресторане. Певица посетила заведение, как утверждают очевидцы, вместе с избранником - победителем шоу «Замуж за Бузову». Им оказался сочинский ведущий Сергей Зеленский. Отмечается, что Ольга и Сергей после ужина в ресторане покинули его вместе. Многие фанаты уверены, что Бузову разоблачили еще до выхода на экраны любовного проекта.

Пока шоу "Замуж за Бузову" готовят к премьере, поклонники певицы продолжают расследовать, с кем из парней она осталась в финале. В распоряжение Super попало видео со свидания Ольги @buzova86 и участника Сергея Зеленского. Артистка прилетела в Сочи на гастроли и выкроила время для ужина с сочинским ведущим мероприятий. Пара провела вечер в рыбном ресторане, который покинули вдвоем. #замужзабузову Совпадение?

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В комментариях к видеоролику многие пользователи отметили, что не верят в роман Зеленского и Бузовой. Фолловеры отмечают, что все это устроено специально для пиара, поскольку по контракту Ольге нельзя появляться с победителем на публике, пока не закончится проект. «Подогревают слухи, чтобы просмотров было больше», - уверены пользователи. Еще одни юзеры вспомнили, что ранее Ольга была замечена и с другими участниками шоу. Другие утверждают, что певица не сможет обрести счастье и останется одинокой.


Мирослава Донцова
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