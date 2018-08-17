Актер из «Реальных пацанов» требует от России миллиард рублей компенсации

Армен Бежанян, сыгравший Арменку в популярном сериале, намерен привлечь к ответственности властей страны, которые незаконно преследовали его с 2016 года. В поисках справедливости предприниматель обратился Осинский районный суд Пермского края.

В качестве компенсации Армен Бежанян указал в иске сумму, равную одному миллиарду рублей, при этом подчеркнув, что деньги в этом вопросе играют второстепенную роль, так как для него главное торжество справедливости. Актер желает наказать виновных, которые «прикрываясь гербом РФ, творили беззаконие».

По словам Бежаняна, в свое время в отношении него нелегально велись следственные действия, при этом представители власти пытались инкриминировать ему преступление, которого он не совершал. Поступок должностных лиц спровоцировал «громкий» скандал в прессе, где долгое время склоняли имя актера и бизнесмена, тем самым нанеся ущерб его деловой репутации, а также навредив здоровью его близких, которые переживали за него.

Более того, Армен Бежанян не надеется на полную выплату компенсации, но готов на собственном примере доказать необходимость борьбы с коррумпированными чиновниками, злоупотребляющими своим служебным положением.

Пойда Анна