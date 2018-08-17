«Вторая Бузова?»: Анна Седокова перестала грезить о мужчинах

Не так давно Анна Седокова жаловалась на то, как ей тяжело без возлюбленного, однако её приоритеты резко изменились.

Певица пожаловалась в Сети, что на ней слишком много дел, и она мечтает однажды выбросить телефон и хотя бы месяц прожить там, где не будет никакой связи. «И никому не должна отдать, ответить, отправить», - отметила Анна Седокова. Однако, с другой стороны, исполнительница призналась, что это только временная усталость, и ей нравится гастролировать.

«Это мой кайф», - подчеркнула Анна Седокова, написав, что всё сделает ради поклонников, без которых не может жить. Однако не так давно певица рассказывала, как жить не может без мужчин. Звезда грезила отношениями, подчёркивая, что и день ей так прожить сложно.

Теперь исполнительница неожиданно перестала это делать, став, по мнению фанатов, «второй Бузовой». Бузильда после расставания с Тарасовым также некоторое время утверждала, что ей ничего не нужно, кроме фанатов, активно и без отдыха гастролируя. Поклонники выразили надежду, что финал истории у Анны Седоковой всё-таки будет удачнее.

Ирина Летинская