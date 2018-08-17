Увлеклась «космическими десертами»: Оксана Федорова поправилась и начала носить объемные наряды

Фанаты уверены, что телеведущая старается скрыть набранные килограммы посредством странной и неудачной одежды.

Очередное фото в Instagram-аккаунте Оксаны Федоровой озадачило пользователей. В подписи к снимку телеведущая сообщила, что побывала в ресторане YURA, в котором вскоре вместе с шеф-поваром Марком Стаценко и другими специалистами выпустит «космические десерты». На кадре Оксана запечатлена в белом простором наряде. Фолловеры посчитали такой наряд довольно странным для молодой женщины. Подписчики обратили внимание, что актриса выглядит «объемной». Они предположили, что Федорова немного поправилась и поэтому, чтобы скрыть полноту, начала носить объемные наряды. «Увлеклась «космическими десертами», - шутят юзеры.

Другие не заметили изменений во внешности звезды, отметив, что килограммов ей добавляет неудачная одежда. Большинство пришли к выводу, что прибавка в весе все-таки есть, однако телеведущая выглядит все также красиво. А с одеждой может ошибиться каждый, отметили поклонники.

Недавно Оксана Федорова посетила Йошкар-Олу по приглашению епископа Волжского и Сернурского Феофана. Отчетом с поездки знаменитость поделилась с подписчиками. Оксана отметила, что город поразил ее красотой и душевность. На кадрах телеведущая позирует в наряде, деталь которого раскритиковали подписчики. Оказалось, что Оксана не стала надевать бюстгальтер под белую блузку. «На встречу к попу в белой блузе без лифчика», - негодуют фолловеры.

Мирослава Донцова