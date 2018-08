Увлеклась «космическими десертами»: Оксана Федорова поправилась и начала носить объемные наряды

Йошкар-Ола . Этот город поразил меня своей душевностью и красотой. Как говорят местные жители, город для жизни. Всегда приятно в хорошей компании с @galikhin_dmitry ??#oksanafedorova#missuniverse#радость#любовь#отдых#Russia#beautiful#happy#moscow#art#fedorova#oksana#миссвселенная#мисс#вселенная#вселеннаядобра#tv#телевидение#ofera#beauty#красота#designer#singer#fond#спешитеделатьдобро

A post shared by Оксана Федорова Miss Universe???? (@fedorovaoksana) on Aug 12, 2018 at 1:57am PDT