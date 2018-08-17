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| | «Золотые печеньки»: фанаты раскритиковали приторную пошлость завтрака Рудковской

«Золотые печеньки»: фанаты раскритиковали приторную пошлость завтрака Рудковской

Сегодня, 11:27

Для читателей Яны Рудковской странно было видеть такой ассортимент на её столе. Их удивило, неужели нельзя позавтракать простой гречневой кашей.

Продюсер решила пополнить свою копилку восторженных комментариев и опубликовала фото своей утренней трапезы. Поклонники с интересом осмотрели стол и увидели на нём нарезанную дыню на тарелке, бокал то ли сока, то ли вина, пиалу с молочным коктейлем, золотистые макаруны в вазе, чай и разнообразные фрукты. Такая эклектика озадачила подписчиков, и они принялись высказываться об увиденном. Первым делом они заявили, что непонятно, как это всё будет сочетается в пищеварительной системе Рудковской. Фрукты и молочное дадут вполне предсказуемый результат.

Поклонники интересовались, неужели Яна так бедна, что не может позволить себе нормальный завтрак: «Дыня на завтрак? Это как-то грустно». Некоторые решили, что созданный натюрморт – исключительно для красивого фото в стиле «лакшери». Особо привередливые критики прошлись по приторности золотого декора, который преобладает в сервировке и отделке гостиной. В пошлом сочетании со всем этим были кокосовые макаруны золотистого цвета, которые верные подписчики назвали: «Золотые печеньки». Комментаторы заметили, что такая «фешенебельность» Рудковской находится по ту сторону вкуса и чувства меры.


Дмитрий Брокгауз
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