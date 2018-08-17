«Золотые печеньки»: фанаты раскритиковали приторную пошлость завтрака Рудковской

Для читателей Яны Рудковской странно было видеть такой ассортимент на её столе. Их удивило, неужели нельзя позавтракать простой гречневой кашей.

Продюсер решила пополнить свою копилку восторженных комментариев и опубликовала фото своей утренней трапезы. Поклонники с интересом осмотрели стол и увидели на нём нарезанную дыню на тарелке, бокал то ли сока, то ли вина, пиалу с молочным коктейлем, золотистые макаруны в вазе, чай и разнообразные фрукты. Такая эклектика озадачила подписчиков, и они принялись высказываться об увиденном. Первым делом они заявили, что непонятно, как это всё будет сочетается в пищеварительной системе Рудковской. Фрукты и молочное дадут вполне предсказуемый результат.

Поклонники интересовались, неужели Яна так бедна, что не может позволить себе нормальный завтрак: «Дыня на завтрак? Это как-то грустно». Некоторые решили, что созданный натюрморт – исключительно для красивого фото в стиле «лакшери». Особо привередливые критики прошлись по приторности золотого декора, который преобладает в сервировке и отделке гостиной. В пошлом сочетании со всем этим были кокосовые макаруны золотистого цвета, которые верные подписчики назвали: «Золотые печеньки». Комментаторы заметили, что такая «фешенебельность» Рудковской находится по ту сторону вкуса и чувства меры.

Дмитрий Брокгауз