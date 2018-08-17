Я не виноват: Панин обвинил журналистов в своем неадекватном поведении

Втянувший свою дочь в дебош на самолете актер уверен, что журналисты слишком «приукрасили» ситуацию, возникшую на самолете рейса Симферополь-Москва.

Алексей Панин поспешил прокомментировать случившееся и обвинил журналистов во всех своих бедах. На своей странице в Instagram скандальный артист опубликовал видео, на котором он вместе с дочкой прогуливается по улице Симферополя и доказывает, что во всем виноваты СМИ, раздувающие информацию. «Я не виноват», - пытается докричаться до народа артист. Алексей заявил, что он не устраивал дебош, а не полетел, потому что у него были на это «свои причины». Он отметил, что они с дочкой решили остаться в столице Крыма, так как Люся не видела этот город. Панин пояснил, что СМИ опять устроили шумиху и врут людям, высасывая ложные новости из пальца. «Бурю в стакане устраиваете!», - добавил актер.

Напомним, очередное происшествие с Алексеем Паниным в главной роли наделало много шума. Возвращавшийся с отдыха в Крыму актер устроил пьяный дебош на борту самолета, вылетевшего в Москву из Симферополя. Видео, снятые очевидцами, доказывают, что артист находился на борту рейса в нетрезвом состоянии. На одном из кадров Панин эмоционально что-то доказывает полиции, после чего его выводят из самолета. Стоит отметить, что вместе с актером была его дочь, которая выглядела взволнованной от неадекватного поведения отца.

A post shared by Алексей Панин (@alexeypanin99) on Aug 16, 2018 at 11:27pm PDT

Подписчики Панина обвинили его во лжи. Фолловеры обратили внимание на пухлое лицо дебошира, которое доказывало вчерашнюю пьянку актера. Другие подчеркнули, что полиция на борту самолета появилась не просто так. А свидетелями неадекватного поведения актера стали все пассажиры рейса, добавили пользователи. Некоторые отметили, что дочка Алексея растет такой же вруньей, как и отец.

Мирослава Донцова