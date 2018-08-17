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| | Сергей Шнуров отпраздновал развод с Матильдой случайным сексом в Италии

Сергей Шнуров отпраздновал развод с Матильдой случайным сексом в Италии

Сегодня, 11:06

Скандально известный певец и лидер группы «Ленинград» устроил своеобразный «мальчишник» в Италии в компании ближайших друзей-холостяков. При этом, судя по снимкам, звезда не отказывает себе в «маленьких» радостях, плавно вытекающих из свободной жизни.

Сергей Шнуров отказался присутствовать в зале суда во время бракоразводного процесса, предпочтя ему отдых под жарким солнцем Италии. На фотографиях, которые исполнитель выкладывает в своем аккаунте в соцсети Instagram, он запечатлен исключительно в компании своих друзей мужского пола, но презервативы, торчащие из его кармана, позволяют думать, что музыкант не обделен женским вниманием.

Мужчины также захотели немного развлечься, поэтому они надули индивидуальное средство защиты воздухом, как шарик, вытащив его из окна машины, которая двигалась на высокой скорости.


Пойда Анна
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